Regione partita Prendi le misure la campagna di promozione contro l’influenza

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 14 novembre 2024 – Èieri ladi comunicazione “le” per sensibilizzare la popolazione del Lazio alla vaccinazione antinfluenzale, che ha registrato una crescita rispetto al 2023. Infatti, oltre 713mila dosi sono state somministrate dal primo ottobre all’undici novembre, in confronto alle 624mila dosi somministrate nello stesso periodo dell’anno precedente.Ladi comunicazione “le” punta sull’impatto della malattia infettiva respiratoria acuta, attraverso un visual copy potente e evocativo, descrivendo le relative conseguenze come la febbre, i brividi, le complicazioni,e la stanchezza.I sintomi delescono dai margini del visual copy per simboleggiare quanto i disturbi influenzali possano essere importanti e come non vadano mai ignorati o sottovalutati, ma affrontati con adeguate “”.