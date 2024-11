Primacampania.it - Rapinarono il calciatore del Napoli Neres di un orologio da 100 mila euro: tre arresti

– Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale partenopeo nei confronti di tre persone ritenute gravemente indiziate del reato di concorso in rapina pluriaggravata.Le indagini hanno fatto luce su una violenta rapina perpetrata il 1° settembre scorso ai danni di un giocatore della S.S.C.. Secondo le risultanze investigative, i tre indagati avrebbero seguito il minivan su cui viaggiava ilal termine di una partita, approfittando di un momento di traffico per bloccare il mezzo. Dopo aver infranto il vetro del finestrino posteriore, i rapinatori si sarebbero fatti consegnare, sotto la minaccia di un’arma, un preziosodi marca dal valore di oltre 100, per poi dileguarsi.