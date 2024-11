Qualificazioni Mondiali 2026 Italia testa di serie…ma col dubbio calendario | ipotesi inizio a settembre 2025

Leggi su Sportface.it

Si parte da un fatto: l’saràdi serie al sorteggio delle European Qualifiers dei. Lo sarà a prescindere dalla qualificazione ai quarti di Nations League (basta un punto agli azzurri per esserci), perché gli uomini di Luciano Spalletti sono sicuri di essere tra le prime quattro del ranking, escludendo ovviamente quelle già qualificate. Il sorteggio è in programma il 13 dicembre 2024 a Zurigo e l’estrazione suddividerà le squadre in 12 gironi da quattro o cinque squadre, dove ogni nazionale affronterà in casa e in trasferta le altre avversarie del proprio girone. Quel che cambia è il. Chi non avrà l’impegno di Nations League, inizierà sicuramente lea marzo nei gironi da cinque squadre. Discorso diverso per le otto qualificate ai quarti di Nations, in programma proprio a marzo, e quindi per le vincenti impegnate fino a giugno in occasione delle final four.