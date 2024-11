Gaeta.it - Protocollo Antimafia a Reggio Calabria: Collaborazione tra Prefettura e Uffici Giudiziari

In un passo significativo per il potenziamento della sicurezza e della legalità, la prefetta di, Clara Vaccaro, insieme al procuratore distrettualead interim, Giuseppe Lombardo, ha firmato un nuovo. Questo accordo mira a migliorare le comunicazioni tra gli, concretizzando l'impegno delle Istituzioni nel contrasto alla criminalità organizzata. La necessità di una rete comunicativa efficace si fa sempre più urgente, considerati i recenti sviluppi normativi e le complesse dinamiche della criminalità sul territorio.Dettagli delIlsottoscritto oggi dalla prefetta e dal procuratore distrettuale è indirizzato al rafforzamento del circuito comunicativo che avvolge la prevenzione. L'accordo si inserisce in una cornice più ampia di cooperazione tra le autorità locali, incoraggiando il supporto reciproco nell'azione istruttoria del Gruppo Interforze