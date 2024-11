Metropolitanmagazine.it - Peter Do lascia la direzione creativa di Helmut Lang dopo meno di due anni

Do, il talentuoso stilista americano di origini vietnamite,ladidi duedal suo arrivo. La notizia è stata annunciata ufficialmente sia dal brand che dallo stilista, senza fornire una motivazione specifica né indicazioni sul suo successore.DoDo è entrato innel 2023, con l’obiettivo di dare nuova linfa a uno dei marchi più iconici della moda di lusso, noto per il suo approccio minimalista e innovativo. Sotto la sua guida,ha continuato a sfidare le convenzioni del design mantenendo vive le radici del marchio, molto apprezzato per la sua estetica essenziale. Kazumi Yanai, presidente di, ha ringraziato pubblicamente Do per la sua “straordinaria leadership” e gli ha augurato successo per il futuro, sottolineando il valore della sua visione.