Bergamonews.it - ‘Per un teatro di comunità; non è roba da vecchi’: la stagione teatrale 2024-2025 di Erbamil

Prosegue il progetto intitolatoundi‘, ponendo così l’eventocome opportunità di incontro fra diverse persone: cittadini di Ponteranica, allievi della scuola di, spettatori appassionati e affezionati, con l’obiettivo di creare una sorta diattorno al.Il sottotitolo ‘Non èda vecchi‘ allude alla volontà di aprire ilai giovani, sia come autori interpreti emergenti che trovano ampio spazio nella programmazione accanto ad affermati professionisti, sia per la creazione di un osservatorio autogestito con lo scopo di raggiungere ed interessare il pubblico giovanile agli spettacoli ed alle attività collaterali (incontri, stage, interviste, ecc.) che caratterizzano la.Il cartellone è stato progettato quindi in due filoni paralleli e complementari: da un lato la volontà di valorizzare le nuove proposte giovanili, dall’altro quella di invitare alcune ‘icone‘ delal femminile che nei loro spettacoli approfondiscono tematiche attuali ed urgenti, utilizzando il linguaggio della comicità e dell’ironia, con uno sguardo attento alla questione femminile ed alle diversità di genere.