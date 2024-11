Sport.periodicodaily.com - Olanda-Ungheria: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la quinta giornata del gruppo 3 di Lega A di Nations League 2024/2025. Con la Germania già qualificata, le due squadre si giocano l’altro posto disponibile per la fase iniziale.si giocherà sabato 16 novembre 2024 alle ore 20.45 presso la Johan Crujif Arena di Amsterdam.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli Orange appaiono in difficoltà con soli 5 punti guadagnati, conditi da una vittoria, 2 pareggi ed una sconfitta. La Nazionale di Koeman ha bisogno dei tre punti per la matematica qualificazione.I magiari anche questa volta si sono confermati una delle squadre più sorprendenti del panorama europei che dimostra la bontà dei risultati ottenuti. Ora però serve una impresa inper centrare la promozione.LE(4-2-3-1): Verbruggen, Dumfries, De Vrji, Van Djik, Hato, De Jong, Gravemberch, Malen, Rejindets, Gapko, Veghorst.