Nunziata Francia forte ma lo siamo anche noi

ROMA (ITALPRESS) – Ladi Cherki e Tel, madel laziale Tchaouna e di Bonny, centravanti del Parma convocato al posto di Ekitike. E’ il test che attende domani (ore 16:15) l’Italia Under 21 di Carmineallo stadio ‘Castellanì di Empoli in quella che è la prima di due amichevoli in questa pausa nazionali. “Laha tanto talento e una rosa molto ampia. Ma non provo invidia: ho una squadra, che ha valori importanti. Il lavoro è stato buono, ciallenati bene in questi tre giorni”, ha detto il Ct degli azzurrini alla vigilia dell’amichevole contro i Bleus. “La nostra filosofia resta la stessa: sviluppo dal basso, pallino del gioco in mano e pressione alta – afferma-. Vogliamo continuare su questa strada e migliorare la nostra filosofia di gioco.