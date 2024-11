Ilfattoquotidiano.it - Non solo il crash del sito ministeriale per accedere al tax credit, i produttori devono pure pagare (200 euro) per depositare la domanda

E anche ilperal taxva in. Sono diverse negli ultimi giorni le lamentele di chi, tracinematografici, sta tentando di inviare ela propriaal Ministero della Cultura per beneficiare del tax. Una vicenda che ricorda da vicino quella accaduta nell’aprile 2020 quando partite Iva e lavoratori autonomi tentarono di presentareper ricevere il bonus da 600e ildell’Inps andò in tilt per un’intera giornata tanto da sospendere ogni tipo di contatto online.In pratica il 5 novembre scorso la piattaforma su cui caricare i dati dei richiedenti la tanto agognata – e ridotta – agevolazione fiscale sulle produzioni cinematografiche ha smesso di funzionare dopo poche ore dal via. Iperaltro si sono ritrovati di fronte per la prima volta da quando esiste la possibilità di presentare progetti, il pagamento per il depodella