Ilnapolista.it - Napoli, allenamento congiunto con la Puteolana: vittoria per 7-2, poker di Simeone

Ilnon si ferma nemmeno durante la sosta per le nazionali. Oggi test contro la, un(una volta si chiamavano amichevoli) che si è concluso 7-2 per la formazione di Conte. Nonostante l’assenza da Castel Volturno di 13 nazionali, ilha battuto la capolista del Girone G di Serie D.Il primo tempo a senso unico si è chiuso 5-0 per gli azzurri, poi due reti per parte nella ripresa. Per il, sono andati in gol Ngonge, Neres (doppietta) e. Quest’ultimo che si è scatenato realizzando addirittura un. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da1902 (@.1902): «Non ci si ferma durante la sosta!»L’attaccante del, Giovanni, al termine dell’ha caricato l’ambiente pubblicando una foto sul suo profilo X.