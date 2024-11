MotoGP Bagnaia | Difficile recuperare 24 punti ma proveremo a fare il massimo

Leggi su Sportface.it

“Sono contento di correre qui, per noi è una grande missione aiutare Valencia e le persone colpite dall’alluvione. Guadagnare 24in un solo weekend è, maile a vincere entrambe le gare”. Lo ha detto Francesco ‘Pecco’in conferenza stampa alla vigilia del fine settimana del Gp di Barcellona, ultima prova del mondiale, con il piemontese che cercherà di24allo spagnolo Jorge Martin, leader iridato. “Questa è una pista buona per noi, dovremo essere perfetti – ha detto il campione del mondo in conferenza stampa – Jorge (Martin, ndr) potrà giocare d’attesa, gli basterà un settimo posto in entrambe le gare. Anche se dovesse rallentare un po’ èche possa finire fuori dal podio, ma vediamo. La pressione può avere un ruolo”.