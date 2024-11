Mistermovie.it - Mister Movie | Il produttore di James Bond offre un aggiornamento sul casting del nuovo 007

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.I produttori storici del franchise di, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, hanno rilasciato nuove dichiarazioni suldel prossimo interprete dell’iconica spia.L’attesa per il007 continuaIn un’intervista con The Independent, hanno confermato che la ricerca di unattore per il ruolo di 007 è ancora in fase di pianificazione e che non hanno fretta di prendere una decisione. “È una scelta molto importante,” ha commentato Broccoli, sottolineando l’intenzione di prendersi tutto il tempo necessario per individuare l’attore giusto.Il ruolo trasformativo di ogniWilson ha evidenziato come ogni attore che ha interpretatoabbia portato un tocco unico e personale al personaggio.