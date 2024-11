Margaret Spada lo studio senza attrezzature e i documenti spariti | perché ora la posizione dei due medici può aggravarsi

Leggi su Open.online

Potrebbeladei dueindagati per la morte della 22enne Agata. La giovane è deceduta il 7 novembre, tre giorni dopo un’operazione di rinoplastica nel lorodi via Pavese a Roma, ora sotto sequestro. Marco e Marco Antonio Procopio, padre e figlio, risultano al momento indagati per omicidio colposo. Sarebbero però pronte a scattare nuove accuse, anche profili amministrativi, relative alla Procopiona e Chirurgia Estetica e alla presunta asdiidonee in caso di emergenze. La ragazza, infatti, ha manifestato una forte reazione di insofferenza fisica a seguito dell’anestesia, per poi non riprendersi più. Sotto la lente degli inquirenti anche la possibilità che padre e figlio non abbiano seguito le procedure e le linee guida (o quantomeno «le buone pratiche») per l’intervento di chirurgia estetica.