Lopinionista.it - Manovra, Gregorini (Cna): “Nel testo più ombre che luci”

foto di Valerio Simeone/FotoWirelessROMA – “Siamo contrari alla riduzione delle detrazioni per lavori edili. E non ci convincono le modifiche che restringono ulteriormente l’ambito del cosiddetto super bonus per il 2025. Provvedimenti che ridurranno notevolmente gli investimenti. È necessario invece il riordino delle detrazioni fiscali attraverso un approccio organico in coerenza con il recepimento della direttiva casa”. Così Otello, segretario generale della Cna, intervenendo a Palazzo Chigi all’incontro governo-organizzazioni di rappresentanza delle imprese sul disegno di legge di Bilancio.Tra le altre criticità delpresentato dal governo, su cui chiede di intervenire, la CNA include: il taglio di 4,6 miliardi al Fondo automotive, che rischia di compromettere la competitività della filiera automobilistica italiana, già duramente provata; la mancata soluzione dei problemi creati dall’Agenzia delle Entrate in relazione ai contributi per le imprese del settore moda che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito d’imposta in ricerca e sviluppo; l’estensione dell’applicazione della web tax.