Lussemburgo-Bulgaria | le probabili formazioni

Gara valida per la quinta giornata del gruppo 3 di Lega C di Nations League 2024/2025. I padroni di casa vanno a caccia della vittoria per migliorare la propria posizione, così come gli ospiti che hanno ancora chanche di raggiungere il primo posto.si giocherà venerdì 15 novembre 2024 alle ore 20.45.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI padroni di casa sono all’ultimo posto nel girone, ma sono riusciti a portare a casa 2 punti in virtù dei due pareggi nelle ultime due giornate. Solo una vittoria potrebbe ancora tenerla in corsa per il secondo posto, anche se il loro destino dipende anche dalle altre due concorrenti nel girone come Irlanda del Nord e Bielorussia che li precedono.I bulgari stanno leggermente meglio con 5 punto e il terzo posto nel girone, in virtù di una vittoria e di un pareggio.