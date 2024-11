Sport.quotidiano.net - Lucchese - Una stagione disgraziata. Gorgone perde per un po’ anche Welbeck

Ormai è chiaro che questa società, con il presidente Bulgarella da tempo assente sulla scena per gravi problemi di salute, ha un solo pensiero: trovare un acquirente in tempi brevissimi; perché il 16 dicembre serviranno parecchi soldi per pagare stipendi e contributi, in modo da evitare penalizzazioni.il fatto che la società non abbia ancora presentato il progetto per la realizzazione del nuovo "Porta Elisa", come ha ribadito con chiarezza l’amministrazione comunale – progetto che, nei pensieri del presidente rossonero, avrebbe dovuto portare ad un restyling più contenuto dello stadio rispetto al preceeente nel giro di due anni – , va chiaramente nella direzione di un disimpegno. Diversamente il gruppo Bulgarella che dispone di professionisti del settore, avrebbe rispettato i tempi previsti.