Inter-news.it - L’Italia passa in Belgio e vola ai quarti! Due dell’Inter fino al 90?

vince 1-0 inaidi Nations League. I quattrotutti in campo, ma solo due finiscono la partita.VITTORIA E QUALIFICAZIONE – A Bruxelles va in scena-Italia, partita di Nations League. Agli azzurri basta un pari per accedere aidi finale della competizione. Spalletti si presenta all’ex stadio Heysel con tutti e quattro i giocatoriconvocati: Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Davide Frattesi e Nicolò Barella. Quest’ultimo posizionato nell’inedita posizione da tresta dietro Mateo Retegui.inizia alla grande, tant’è che dopo dieci minutiin vantaggio con una bellissima azione guidata da Barella e Di Lorenzo, cross basso del napoletano e inserimento perfetto di Tonali. La Nazionale domina ile nel finale sfiora il raddoppio ancora con Tonali.