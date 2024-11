Ilrestodelcarlino.it - L’altro San Silvestro. Pesaro 2024 chiude nel segno della pace. Duemila in cammino

più dei fuochi d’artificio, a segnare il trapasso del vecchio anno – tempestato di conflittualità sociale e teatri di guerra – sarà il calpestio dipellegrini che il 31 dicembre arriveranno in città per animare la Marcia nazionale. Si tratta di un evento promosso ogni anno in un posto diverso, dalla Conferenza Episcopale Italiana e istituita per la prima volta da Paolo VI nel 1968. Dopo Gorizia la Marcia arriverà agrazie alla determinazione di monsignor Sandro Salvucci, il quale ha volutore l’anno da Capitalecultura con un messaggio di responsabilità civica, piuttosto che con una dissonante evasione nell’effimero. Anche perché i tempi sono quelli che sono e prenderne coscienza non vuol dire spingere moti depressivi, ma prendersi cura del prossimo, ogni volta che è possibile comedimostra di aver fatto, di recente, aiutando un giovane palestinese di Rafah a fuggire dalle bombe, riprendere le redinipropria vita, animata dal sogno di diventare musicista.