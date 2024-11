Anteprima24.it - La Reliquia maggiore di San Francesco a Benevento

Tempo di lettura: 2 minutiLadi Sand’Assisi, venerdì 15 novembre, arriva a, dopo aver visitato i Conventi della Provincia dei Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia: «un lungo pellegrinaggio in varie comunità, per ricordare l’importanza della conformazione a “Cristo povero e Crocifisso”» (Papa). Laè un pezzetto di panno di lino, intriso del sangue del costato di San, il quale 800 anni fa, nel settembre del 1224, ricevette le Sacre Stimmate sul monte della Verna.Il 15 novembre, lanel pomeriggio farà visita alla Casa Circondariale di; successivamente, alle ore 19.00, sarà accolta nella Basilica della Madonna delle Grazie, dove è prevista anche una liturgia penitenziale.Sabato 16 novembre sarà portata ai due Ospedali della città: in mattinata al “San Pio” e nel pomeriggio al Fatebenefratelli.