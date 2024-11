Lanazione.it - La partita del cuore. In campo ci saranno anche i Santi Francesi. Ultimi biglietti disponibili

Leggi su Lanazione.it

Pisa diventa capitale della giustizia sportiva per un giorno. L’amministrazione comunale, in occasione delladeldi sabato, donerà alcuni volumi del "Codice di giustizia sportiva Figc", presentato ieri nella città pisana, scelta dalla Federazione e dalla casa editrice Giuffrè Francis Lefebvre nel contesto dell’evento benefico. Il volume è stato curato dall’avvocato avvocato Giancarlo Viglione, patrocinante in Cassazione e difensore, tra le altre cose, della stessa Figc, chiamata a difendersi dal Coni insieme al Pisa nel ricorso per la sfida Cittadella-Pisa, finita a tavolino 0-3 per i nerazzurri, divenuto un vero e proprio caso di studio. Viglione, nel corso del suo intervento, haspiegato uno dei cardini fondamentali della giustizia sportiva, prendendo ad esempio proprio il caso ‘Cittadella-Pisa’.