La manovra finanziaria si prepara a cambiare: emendamenti in arrivo su criptovalute, automotive e altro

Facebook WhatsAppTwitter La proposta di2025 ha già suscitato un acceso dibattito in Parlamento. Con 4.562presentati alla Commissione Bilancio della Camera, l’attenzione si concentra sulle proposte di modifica che spaziano da questioni fiscali riguardanti lea misure specifiche per il sostegno del settore. I partiti hanno già in mente strategie per affinare queste proposte, mentre alcuni punti controversi rischiano di creare nuove divisioni politiche.Modifiche fiscali sulleLa posizione della Lega sul tema dellesi fa netta, con un emendamento che richiede la soppressione dell’aliquota del 42% sulle plusvalenze derivanti da operazioni con. Questo provvedimento tornerebbe al precedente 28%, con un costo stimato di 16,7 milioni di euro nel 2025, che andrebbe finanziato con una riduzione di un fondo speciale del Ministero dell’Economia e delle Finanze.