La Cina ha bisogno di aiuto sul debito E bussa all’Occidente

Alla fine servirà un po’ di Occidente per aiutare laa far quadrare i conti sul proprio. Pechino, in più riprese, ha piazzato sul mercato circa 1.400 miliardi di dollari di titoli di Stato, con i quali raccogliere la liquidità per tentare di imprimere alla sua economia un’accelerazione che fino ad oggi non si è vista. E ora, forse, ancora più urgente visto le avvisaglie arrivate dalle principali banche d’affari internazionali le quali, fiutando l’odore del nuovo protezionismo americano in coincidenza dell’amministrazione Trump-bis, hanno prontamente tagliato le previsioni di crescita del Dragone.Problema, il mercato potrebbe non rispondere come si deve. Le banche cinesi, quelle a controllo statale e per questo in mano al partito, per intendersi, hanno fatto la loro parte, abbuffandosi di bond sovrani ed esponendosi al contempo ai rischi di una loro svalutazione, con conseguenti perdite in bilancio.