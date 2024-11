Gaeta.it - Iniziativa solidale per la lotta contro l’endometriosi: regali gastronomici sotto l’albero

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’straordinaria è in corso per affrontare una malattia che colpisce gran parte della popolazione femminile. L’Associazione Progetto Endometriosi, nota come A.P.E., propone un’azioneche unisce la solidarietà e il gusto. Specialmente durante il periodo festivo, è possibile sostenere questa causa acquistando prodotti alimentari creati per raccogliere fondi, il cui ricavato sosterrà i progetti futuri dedicati alla sensibilizzazione sul. L’rappresenta non solo un gesto d’amore, ma anche un’opportunità per contribuire a far conoscere meglio questa patologia.La missione dell’A.P.E.: supporto e consapevolezzaDa oltre diciotto anni, l’A.P.E. riunisce donne volontarie provenienti da tutta Italia unite nella, una condizione che incide sulla qualità della vita di molte donne.