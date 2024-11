Anteprima24.it - Indagini sulla stabilità dei pini nella zona alta: le modifiche al traffico

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIn merito alledegli alberi e alle susseguentialè stata disposta la seguente articolazione cronoprogrammata per ragioni tecniche: – Venerdì 15 Novembre 2024 dalle ore 9.00 alle ore 16.30 del tratto di via Pacevecchia da: da Via Ruffilli a via A. Mazzoni; del tratto di via F.lli Rosselli da via Cifaldi a via P. Mascagni e del tratto di via delle Puglie da Incrocio Viale Atlantici alla Chiesetta dell’Angelo; del tratto di Viale Atlantici da incrocio con via delle puglie. – Sabato 16 Novembre 2024 dalle ore 9.00 alle ore 16.30 del tratto di viale Atlantici da: via Giovanni Battista della Salle a Via Meomartini. – Domenica 17 Novembre 2024 dalle ore 7.30 alle ore 16.30 del tratto di viale Atlantici da: via Ferrelli a via Raguzzini; da Via Raguzzini a via Martiri d’Ungheria; da via Martiri d’Ungheria a via Meomartini; dalle ore 15.