Lanazione.it - Il personaggio “L’attesa” di Marco Rovelli

Non è un libro e neppure un disco, ma un “discolibro” l’ultimo lavoro di, insegnante di filosofia e storia neilicei, cantautore, musicista e scrittore con una ventina di libri all’attivo. Già cantante de Les Anarchistes, adesso giunto al sesto disco a proprio nome, con uno di questi finalista al premio Tenco, e poi vincitore della targa per il miglior album a progetto con l’album da lui curato “Nella notte ci guidano le stelle”. Ciascuna delle quindici canzoni del disco-libro è legata a un concetto “etico”: Attesa, Amore, Divenir-altro, Metamorfosi, Meraviglia, Creazione, Corpo, Empatia, Cura, Utopia, Resistenza, Diserzione, Liberazione. E per ogni concetto c’è un dialogo fatto dall’autore con poeti, romanzieri, teatranti, filosofi, storici, attivisti, psicoanalisti, neuroscienziati.