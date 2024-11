Terzotemponapoli.com - Il Napoli e la questione del contratto di Kvara

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ile ladel rinnovo legata atskhelia: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “100 milioni.tskhelia è l’oro diche De Laurentiis ha tenuto per sé rinchiudendolo nel caveau con il suoche scade nel 2027, rinunciando a cento milioni di euro. Fingendosi sordo dinnanzi alla proposta indecente di qualche mese fa del PSG, standosene a luccicarlo e a lusingarlo con una proposta di rinnovo che sta ancora lì, sui tavoli, e che ha bisogno d’essere letta”..“Sarà necessario un aggiornamento, che va collocata in agenda ma non ha ancora una data certa, e che avrà bisogno di Aurelio De Laurentiis – attualmente negli States – ma pure di riflessioni bilaterali.invoca un ritocco al proprio ingaggio attuale, un milione e mezzo netto, di gran lunga lontano dai sei di Lukaku che guida la speciale classifica, e anche dai desideri dell’attaccante”.