Linkiesta.it - I liberal americani non devono cedere alla tentazione di trumpizzare il Partito democratico

Leggi su Linkiesta.it

Non ci sono mezzi termini: Donald Trump e il suo movimento Maga (Make America Great Again) hanno ottenuto una vittoria convincente nella notte delle elezioni, infliggendo un colpocoalizionee che si oppone a Trump. Tuttavia, ciò che rende accettabile un simile risultato è la certezza che ci sarà un’altra elezione tra quattro anni. L’architettura della democraziae permette di limitare la longevità dei movimenti regressivi. Il trumpismo non deve necessariamente rappresentare il destino permanente degli Stati Uniti, né potrebbe esserlo, se questa nazione vuole rimanere fedelepropria identitàDopo una sconfitta elettorale, i movimenti politici sono incentivati a correggere la propria rotta, sapendo che una nuova competizione è imminente. Quando unperde un’elezione, può rivedere, ricalibrare e riemergere vittorioso la volta successiva.