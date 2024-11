I funerali di Arcangelo Correra | Vivi sempre con noi col sorriso stampato in faccia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoUn folto gruppo di persone si è radunata nella chiesa in via dei Tribunali, a Napoli, davanti alla bara bianca di, il 18enne ucciso da un colpo di pistola alla testa nella notte tra l’ 8 e il 9 novembre nella vicina piazzetta di Sedil Capuano.Molti indossano una maglietta bianca con davanti l’immagine die sul retro la scritta ‘in noi. Ti ricorderemo con quelin. Arca”.Sulla bara bianca una maglietta del calcio Napoli e una foto di. Intorno molti fiori bianchi. Alle 15.00 verranno celebrati inella Chiesa di Santa Caterina a Formiello. La bara bianca di, il diciottenne ucciso nel centro storico di Napoli dal colpo di pistola sparato per errore da un suo amico, è stata portata a spalla da parenti e amici fino al luogo in cui, all’alba dello scorso 9 novembre, venne ferito a morte.