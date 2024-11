Cultweb.it - Elon Musk colpisce ancora, cosa farà per il nuovo presidente americano Donald Trump?

Il miliardariosi è rivelato fondamentale per la vittoria del repubblicanoalle presidenziali americane. E allora il prossimo capo della Casa Bianca lo premia, nominandolo, assieme a Vivek Ramaswamy, come leader delDipartimento di Efficienza Governativa (Doge). In sostanza,e il collega lavoreranno assieme per snellire la burocrazia e ridurre la spesa pubblica, fiancheggiando ile l’Ufficio di Gestione e Bilancio. Questo ente, va detto, non sarà un’agenzia governativa ufficiale, ma un ufficio esterno.e Ramaswamy identificheranno gli sprechi, taglieranno le spese inutili e faranno in modo di semplificare l’apparato burocratico., che ama le dichiarazioni a effetto, ha già parlato di Progetto Manhattan della spesa pubblica. E se pensiamo che il Progetto Manhattan portò alla realizzazione della bomba atomica, possiamo facilmente intuire che i tagli saranno tanti.