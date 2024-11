Liberoquotidiano.it - E.Romagna, Allaria Olivieri (Coldiretti): "Auspichiamo attenzione per settore che traina economia regionale"

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - “un governoche comprenda chiaramente che avere un'agricoltura forte in regione è un asset strategico per il benessere di tutta la collettività e dell'”. Così Marco, direttoreEmilia, intervistato da Adnkronos nell'ambito dello speciale ‘Regioni al voto', dedicato al prossimo appuntamento elettorale in Umbria ed Emilia-.“Ci aspettiamo un'ancora più particolare per unche è traino dell'agroalimentare di questa regione. Abbiamo delle eccellenze tra Dop, Igp e produzioni che sono strategiche per il panorama nazionale e che incentivano insieme tutta la filiera dellattiero caseario, dei cereali, dei salumi e dell'ortofrutta e del vino, rappresentando una spina dorsale importante per l'di questa regione”, ha proseguito.