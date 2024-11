Oasport.it - Diego Forlan debutta nel tennis professionistico, ma comincia con una sconfitta in 49 minuti

Leggi su Oasport.it

Quattordici anni faalzava al cielo da protagonista l’Europa League vinta con l’Atletico Madrid. Dopo una carriera importante da calciatore, nella quale ha indossato oltre alla maglia dei Colchoneros anche quella di Manchester United, Villareal ed Inter, il 45enne di Montevideo ha deciso di diventare unta professionista ed intraprendere clamorosamente una nuova carriera sportiva.Una notizia semplicemente clamorosa e che è diventata reale proprio questa notte, quando in coppia con l’argentino Federico Coria, numero 101 del ranking mondiale, è sceso in campo nel Challenger di Montevideo nel suo Uruguay per il primo turno del torneo di doppio. Un esordio amaro per l’ex stella del calcio uruguaiano, visto che è arrivata una pesanteper 6-1 6-2 in appena 49di gioco.