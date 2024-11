Lopinionista.it - “Da zero a mille”, il libro di Favio Zaffagnini

MILANO – Tutto è possibile, anche i sogni che sembrano irrealizzabili, se si ha la giusta motivazione e si è disposti a lavorare sodo. Da. La storia di Rockin’1000 e altri colpi di testa (più qualche lezione imparata a fatica) di Fabio(in libreria per ROI Edizioni dal 20 novembre 2024) è una fonte diretta di ispirazione per chiunque abbia un sogno nel cassetto e il coraggio di inseguirlo: “È tutto vero, sta succedendo adesso, in un mondo assuefatto all’idea che i sogni non si possano realizzare. I miracoli accadono, i sogni si avverano”.Fabio, romagnolo DOC, raccontando la sua storia personale e professionale, ci dimostra che, con la giusta dose di passione, determinazione e apertura al cambiamento, è possibile realizzare anche le idee più folli e lasciare un segno positivo nel mondo.