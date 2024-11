Napolipiu.com - Cruciani provoca ancora: “I napoletani sono fissati con me, ammiro la tecnica degli scippi”

l conduttore radiofonico torna a far discutere con dichiarazioni controverse durante il podcast di Alessandro Cattelan L’ennesimazione di Giuseppenei confronti deiaccende nuove polemiche. Il conduttore de La Zanzara, ospite del podcast “Supernova” di Alessandro Cattelan, ha rilasciato dichiarazioni destinate a far discutere.“A Napolicon me”, ha esordito. “Faccio delle ironie, metto delle musichette. Parlo delle specialità napoletane come il furto dei Rolex“. Il conduttore ha poi aggiunto, in modotorio: “Devo dire che ho anche ammirazione per questo furto per destrezza”.Non è la prima volta che il giornalista finisce al centro delle critiche per le sue dichiarazioni sulla città partenopea.