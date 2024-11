Cresce la composizione negoziata come strumento contro le crisi d'impresa. Unioncamere, in 3 anni quasi 2 mila adesioni

Leggi su Ildenaro.it

di Monica PaternesiConsapevolezza e tempestività. Sono questi i due elementi essenziali per affrontare nel modo adeguato un momento di difficoltà in azienda. Che, spesso, può essere superato con successo. Con l’aiuto degli adeguati strumenti di legge,quello della. La procedura stragiudiziale per il risanamento delle aziende in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario ha infatti salvato dal possibile licenziamento oltre 10lavoratori, negli ultimi tre. E, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio sulladi impresa, presentato da, questo, decollato non facilmente, comincia ora ad essere utilizzato sempre più di frequente dalle aziende in difficoltà.“Solo negli ultimi 15 giorni, sono giunte altre 100 istanze – anche grazie alla recente possibilità di accordi con l’Agenzia delle entrate e riscossione – e si sono chiusi altri 5 casi di risanamento che interessano circa mille lavoratori”, ha spiegato il presidente di, Andrea Prete presentando gli ultimi dati dell’Osservatorio.