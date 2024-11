Imiglioridififa.com - Come Hacker e Cheater stanno rovinando EA FC 25

Leggi su Imiglioridififa.com

Un’indagine recente ha rivelatoglistiano influenzando gravemente EA FC 25, manipolando il mercato di Ultimate Team, in particolare nella versione PC del gioco, ma anche il gameplay da Next Gen. Questo report, basato su una ricerca condotta dal team di Dexerto, esplorai cheatalterando el’esperienza di gioco e l’equilibrio competitivo.Ci teniamo a specificare che si tratta di pratiche vietate da EA e lontane dalla community di giocatori e giocatrici che cercano un divertimento sano e corretto.Il Mercato di Ultimate Team: La presenza degliUn’indagine recente ha rivelatoglistiano influenzando gravemente EA FC 25, manipolando il mercato di Ultimate Team, in particolare nella versione PC del gioco. Questo report, basato su una ricerca condotta dal team di Dexerto, esplorai cheat stiano alterando l’esperienza di gioco lato mercato ma anche gameplay.