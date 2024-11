Nerdpool.it - Chicago Fire: L’episodio 7 della stagione 13 regala un’uscita di scena a sorpresa

In vista del settimo episodio di, eravamo un po’ preoccupati per il futuro di Carver, dopo che nelprecedente era stato mandato a casa prima dal turno da Kidd. Dopo una serie di incidenti nel corsogiornata, Kidd gli ha detto senza mezzi termini di non tornare se non fosse stato in grado di rimettersi in sesto e i fan si sono chiesti se il suo posto alla 51 fosse in pericolo.Ebbene, queste preoccupazioni sono durate poco, poiché Carver è tornato al lavoro all’inizio dele la decisione di Kidd di mandarlo a casa in anticipo nelprecedente si è rivelata il campanello d’allarme di cui aveva bisogno per capire che doveva rimettere in riga le sue priorità. Ma questo cambiamento di priorità non è privo di conseguenze.Mentre Carver cerca di mettere dei limiti e di concentrarsi nuovamente sul suo lavoro alla 51, diventa subito evidente che si sta creando un cuneo tra lui e la sua ragazza Tori, che ha una visione molto diversavita.