Cerveteri: tre giorni di iniziative per la salute e la prevenzione dal 15 al 17 novembre

La città di Cerveteri si prepara a tre giorni dedicati alla salute e alla prevenzione, coinvolgendo la comunità in eventi gratuiti e accessibili. A partire da venerdì 15, i cittadini avranno l'opportunità di partecipare a diverse attività che offrono servizi medici e consigli utili per mantenere uno stile di vita sano. L'iniziativa è promossa dall'Azienda Sanitaria Locale e dal Comune di Cerveteri per sensibilizzare sul valore della prevenzione e dell'attenzione alla salute personale.Vaccinazioni gratuite: il primo appuntamentoIl primo evento avrà luogo venerdì 15, dalle 09:00 alle 13:00, in Largo Don Quirino Tordi. Qui l'ambulatorio mobile dell'Azienda Sanitaria Locale sarà presente per fornire vaccinazioni gratuite contro diverse patologie, tra cui influenza, pneumococco, papilloma virus e Covid-19.