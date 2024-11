Ilgiorno.it - Canegrate, alloggi rimasti vuoti: Aler riprova ad assegnarli

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano) – In un periodo in cui il caro casa pesa sempre di più sulle famiglie italiane,Milano ha aperto un bando per l’assegnazione di 14situati in via Bologna a. Questi appartamenti, con affitti calmierati, sono destinati a nuclei familiari con un Isee compreso tra diecimila e sedicimila euro. Tuttavia non sono accessibili alle persone con disabilità. Tra i criteri di priorità, vengono favoriti i cittadini sotto sfratto esecutivo, le donne vittime di violenza e i residenti del comune di, categorie particolarmente vulnerabili nell’attuale emergenza abitativa. Come ha spiegato l’assessore ai Servizi sociali, Franca Meraviglia, questi appartamenti appartenevano inizialmente al patrimonio destinato ai servizi sociali, maha deciso di rimuoverli da questa destinazione.