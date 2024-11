Caltanissetta dal carcere ai domiciliari per accudire il figlio dopo la tragica morte della mamma

Leggi su Dayitalianews.com

Dalaiperildi 4 anni rimasto orfano.La Corte d’Appello diha accolto la richiesta presentata dagli avvocati Giuseppe e Ramona Dacquì, difensori di Vincenzo Pirello, un ventinovenne di Riesi condannato a 4 anni e 10 mesi per associazione a delinquere con finalità di spaccio di droga.La madre del bambino, una giovane di 23 anni originaria di Riesi, è deceduta il 22 ottobre scorsoaver accusato un malore mentre tornava sulla strada trae Mazzarino. Poco prima era stata al Palazzo di Giustizia per assistere all’udienza del suo compagno.Gli amici che erano in auto con lei l’hanno portata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano di Mazzarino, dove sarebbe arrivata già priva di vita. Sul corpogiovane è stata effettuata un’autopsia, ma i risultati non sono ancora disponibili.