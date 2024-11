.com - Calcio / Juniores Provinciale Marche 2024/2025, risultati e marcatori della 6^ giornata

Vincono Trecastelli, Candia Baraccola Aspio, San Biagio, Camerano, Cupramontana, Passatempese e Cingolana SF. Pari tra Aurora Jesi e OstraVALLESINA, 14 novembre– C’è ancora incertezza dopo le prime 6 giornate del campionato. Scopriamo insieme quello che è successo nelle gare dello scorso fine settimana.Nel girone A pesarese, il Trecastelli ottiene un’altra vittoria, battendo con un pirotecnico 3-4 la VF Adriatico: i biancoazzurri sono quarti con 9 punti a pari merito con il Muraglia, a un solo punto dalla vetta. L’Aesse Senigallia B, invece, ha perso 6-2 contro la FC Academy.Passando al Bprovincia di Ancona, continua a dettare legge il Candia Baraccola Aspio, che ha vinto 1-2 la sfida contro la Giovane Offagna. Con Atletico Conero-Borghetto rinviata per via dell’incidente che poi è costato la vita al giocatore degli Allievi dei locali, al secondo posto passa il San Biagio, vincente per 2-1 contro la Filottranese.