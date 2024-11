Ilnapolista.it - Calciatori del Napoli, quando firmate il contratto toglietevi il Rolex

deliltoglietevi il Rolex. Il rischio è che alla prima occasione utile, mentre siete fermi al semaforo sul vostro minivan nero, uno scooter vi si affianchi, spacchi il finestrino e vi chieda non proprio gentilmente di consegnargli il prezioso monile. È la storia di David Neres, esterno d’attacco arriva ada meno di sei mesi e già accolto come peggio non si poteva.Leggi anche: Rapina a Neres, tre arresti: “Facciamo 120mila euro”. Avevano notato l’orologio dalle foto della firma con il clubMa è la storia anche di Zuniga. A raccontarcela è la stessa banda che ha sottratto l’orologio a Neres. Nelle intercettazioni esultano, festeggiano, «ci siamo sistemati» gongola uno di loro, «vale almeno 120 mila euro». Mentre un altro racconta le gloriose gesta del 2014,con colpo simile, rubarono l’orologio al povero (si fa per dire.