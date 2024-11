Belluno coppia di turisti israeliani rifiutata da un albergo | Siete responsabili di genocidio

Leggi su Dayitalianews.com

“Buon giorno, vi informiamo che gli, in quantodi, non sono ospiti graditi nella nostra struttura. Pertanto, se vorrete cancellare la prenotazione, saremo lieti di garantirla gratuitamente”. E’ il messaggio su Whatsapp ricevuto da unadiin partenza per l’Italia da Tel Aviv. Lo ha inviato il titolare di un hotel di Selva di Cadore.La, attraverso Booking, aveva prenotato e pagato due notti nell’bellunese nei primi giorni di novembre, ricostruisce il Corriere. Il messaggio del titolare dell’scelto dallaè diventato di dominio pubblico dopo la segnalazione del presidente della comunità ebraica di Venezia, Dario Calimani. “Quanto accaduto a Selva di Cadore – dice il veronese Sefano Casali, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e avvocato penalista vicino a comunità italo-israeliana veronese e veneta – è un fatto non solo molto grave ma estremamente preoccupante, che si colloca in un contesto discriminatorio verso persone, per motivi di nazionalità o religione.