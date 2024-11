Belluno, coppia di israeliani rifiutata da un hotel. «Responsabili di genocidio, non siete ospiti graditi». Scoppia il caso

Leggi su Open.online

Una struttura ricettiva del Cadore avrebbe rifiutato due clienti, turisti. Ma stavolta, a dispetto di quanto era invece emerso con un host di Airbnb, su cui c’era stata una mal interpretazione, il rifiuto è chiaro. E specificato via Booking.com, dove il gestore dell’Garni Ongaro, di Selva di Cadore (), ha informato glidi non gradire la presenza di rappresentanti del popolo israeliano «in quantodel. Pertanto, se desideri cancellare la tua prenotazione, sarei felice di farlo e noi saremo lieti di concederti la cancellazione gratuita». Il rifiuto sarebbe arrivato a unadi Tel Aviv. A denunciare ilè stata la comunità ebraica di Milano Bet Magazine Mosaico. Contattata dall’ANSA però la struttura ricettiva non ha voluto fornire spiegazioni.