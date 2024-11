Bellissima Come è davvero Giulia l’attrice di Sabrina Misseri nella serie Qui non è Hollywood

Leggi su Caffeinamagazine.it

È il 26 agosto 2010 quando ad Avetrana, un piccolo paese ai margini del Salento vacanziero, una ragazzina esce di casa per non farne più ritorno. Il suo nome è Sarah Scazzi, ha 15 anni. Tutto il paese è in subbuglio, in particolare la cugina, spigliata estetista chesua casa di via Deledda, proprio quel pomeriggio, l’aspetta per andare al mare.Ma mentre tutti la cercano, Sarah è già stata inghiottita nel nulla, sepolta in fondo a un pozzo dove verrà ritrovata dopo quarantadue giorni dalla sua scomparsa, in quello che diventerà a tutti gli effetti un reality show dell’orrore tra intimi segreti e rancori taciuti. Questa la trama, che poi ricalca quello che è successorealtà, della minidi successo prodotta da Disney +. “Qui non è” ripercorre uno dei casi di cronaca nera più seguito del nostro paese.