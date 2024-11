Barezzi Festival 2024 | XVIII edizione

Leggi su Funweek.it

Unche diventa maggiorenne e continua a crescere e rinnovarsi, che non si limita a tagliare un traguardo ma che vuole guardare avanti e oltre, inaugurando una nuova stagione dinamica e ricca di esplorazioni sonore. Torna per la sua diciottesima, dal 14 al 16 novembre a Parma. Tre giorni di musica che confermano ancora una volta l’anima cangiante e la costante volontà di ricerca e contaminazione sonora del. Forte di quella combinazione vincente che da sempre nutre la sua essenza. Dalla virtuosa fusione tra una proposta musicale originale e d’eccellenza alle location uniche, prestigiose e suggestive che la ospitano e garantiscono al suo pubblico un’esperienza dal vivo di qualità, intima e coinvolgente. A dimostrarlo una line up ricercata ed entusiasmante, ricca di live esclusivi.