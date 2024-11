Gaeta.it - Avviato il cantiere per lo smantellamento dei generatorii di vapore nella centrale nucleare di Latina

Facebook WhatsAppTwitter SOGIN ha dato il via ai lavori didei sei generatori didi. Queste importanti operazioni, parte del processo di decommissioning, mirano a dissociare i componenti fondamentali dell’impianto, evidenziando la complessità e il valore delle procedure di sicurezza implementate.Dettagli sul progetto diIl progetto in corso riguarda i sei boilers, noti come generatori di, che sono stati elemento chiave per la produzione di energia elettrica durante la vita operativa della. Questi generatori, alti 24 metri e dal diametro di 6 metri, pesano complessivamente 3.700 tonte. La loro funzione era quella di trasferire calore dall’anidride carbonica all’acqua, producendonecessario per attivare le turbine.