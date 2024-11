Atp Finals 2024 Zverev | Bene contro Ruud lavoro per competere con Sinner e Alcaraz

Leggi su Sportface.it

“Voglio migliorare alcune cose per la prossima stagione. Voglio sviluppare ulteriormente il mio gioco in modo da potercon Jannik e Carlos. Semplicemente. Sono loro i due punti di riferimento in questo momento. Sono loro che vincono i Grand Slam. Devo tenere il passo.penso di aver giocato moltonei momenti importanti. In particolare nel tie-break. È stato un match di altissimo livello. So dove si giocherà dal 2026 in poi, ma non svelerò nulla”. Queste le parole di Alexanderdopo la vittoria su Casperalle Atpdi Torino. Atp: “percon” SportFace.