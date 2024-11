Velvetgossip.it - Angelina Mango costretta a fermare il tour: problemi di salute

Leggi su Velvetgossip.it

ha in queste ultime settimane dato il via al suo, che segue la scia di successi che hanno costellato gli ultimi due anni della sua carriera. La cantante, quasi improvvisamente, si è trovata però a dover rinunciare alle sue prossime esibizioni per alcunidi.Non è un bel periodo per, che si è trovataa rimandare le prossime date previste per il suo. Nonostante la cantante non vedeva l’ora di poter tornare sul palco e ricongiungersi con il pubblico, purtroppo alcunidiadesso glielo impedirebbero. L’artista ha dato il triste annuncio attraverso una lettera scritta a mano pubblicata sui social.annuncia lo stop del, foto Ansa – VelvetGossip Gli ultimi anni sono stati davvero frenetici per, ma allo stesso tempo gli hanno permesso di realizzare alcuni dei suoi sogni nel cassetto.