Liberoquotidiano.it - Allarme per il ritorno degli opposti estremisti però i picchiatori sono soltanto rossi

Aiuto, stanno tornando gli. Le piazze contrapposte. La violenza politica. È questo l'lanciato ieri da diversi giornali dopo quello che è successo a Bologna: attenzione, stiamo scivolando di nuovo nello schema “contro neri”. E quindi occhio a come parliamo. Basta usare termini come “camicie nere” o “zecche rosse”, perchéparole che evocano un passato che ci auguriamo di non vedere tornare. Il ragionamento ha un senso, per carità, ma ciun po' di cose che non tornano. «Gli anni Settanta, gliestremismi, i cattivi maestri», ha scritto Venanzio Postiglione sul Corriere della Sera, «lasciamoli alla storia, ai film, alle serie tv. Quanti morti, quanta follia, quanti danni». Chiaro, nessuno (lo speriamo) vuole tornare alle spranghe e alle P38. Ma poi Postiglione ha aggiunto: «CasaPound e la Rete dei patrioti hanno avuto una pessima idea.