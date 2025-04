Il Bayern mette in vendita Kim il ds Eberl lo ha criticato pubblicamente Sky Sport De

Bayern Monaco è disposta ad ascoltare le offerte per Kim Min-Jae, ex Napoli. Anche se non si sta insistendo sulla cessione del difensore centrale 28enne, il club non è del tutto convinto. In caso di partenza, Huijsen potrebbe essere l'obiettivo. Sì proprio lui il fenomeno della Juventus svenduto da Giuntoli. Leggi anche: Kim fa lo spettatore sul gol di Lautaro, Müller prova a salvare la serata del Bayern (Süddeutsche)Kim responsabile del gol del Dortmund nell'ultima di campionatoL'ex Napoli è stato uno dei protagonisti del terzo scudetto del Napoli. L'estate del 2023 successiva il Bayern pagò la clausola e lo fece suo per 50 milioni di euro. Ma "nel Bayern Monaco, Kim è riuscito a consolidare queste prestazioni solo in misura limitata. Finora, il nazionale sudcoreano ha collezionato 77 presenze ufficiali con il Bayern, ma anche nella sua seconda stagione non ha fornito le prestazioni ci si aspettavano.

